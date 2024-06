Перед игрой Сербия - Англия фанаты обеих команд устроили драку. Некоторые СМИ сообщают о причастности албанцев

Сегодня, 16-го июня состоится матч 1-го тура группы С на Евро-2024 между сборными Сербии и Англии. В Гельзенкирхене, где собственно и состоится игра, фанаты обеих сборных устроили драку. Об этом сообщает The Guardian. В ход шли и подручные средства: столы, стулья, бутылки.

Правда, английское издание Sky Sports уточняет, что фанаты из Англии не причастны к инциденту. По их информации, драку начали болельщики из Албании. Немецкое издание Bild тоже сообщило о причастности албанцев.

Lots of reports of Albanian fans ambushing bars where Serbian and English fans are drinking in Gelsenkirchen. ????



Please stay safe if you’re over there watching the game today. ????????????????????????????????pic.twitter.com/140B09a3VG — The Away Fans (@theawayfans) June 16, 2024

Scenes on the streets of Gelselkirchen as English, Serbian and Albanian fans clash.



???? pic.twitter.com/AlyNk3asRM — Football Away Days (@FBAwayDays) June 16, 2024

England fans seen running from conflict as they clash with rival fans in Germany ???????? pic.twitter.com/4R9bY1k1ZE — Mail Sport (@MailSport) June 16, 2024

England vs Serbia ???????????????????????????????????????? pic.twitter.com/MEYXP4SvZv — Football Fights (@footbalIfights) June 16, 2024

German police have dealt with an incident involving Albanian & Serbian fans near the centre of Gelsenkirchen. Most senior German police officer on the scene says at the moment they believe the incident did not involve England fans. pic.twitter.com/GgQxmNNcvi — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 16, 2024

Fights have broken out between groups of England and Serbia fans.



Please stay safe out there if you are in the Gelsenkirchen area. ????????????????????????????????????????#EURO2024 pic.twitter.com/dTK1hckftP — Euro 24 Hub (@Euro24Hub) June 16, 2024

Журналист Мэтт Лоутон сообщил, что полицией были арестованы 6 сербов. Драка остановлена.

Матч Сербия - Англия начнется в 22:00 по украинскому времени. Следите за результатами и ходом событий во всех поединках Евро-2024 в разделе "Футбол онлайн" на сайте UA-Футбол.