ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Румынии: Ребров достиг невероятных результатов, но когда начинается матч, многие из этих вещей уже не имеют значения
Предматчевая пресс-конференция
Фото: УЄФА
Главный тренер сборной Румынии Эдвард Йорданеску принял участие в предматчевой пресс-конференции. Он заверил, что его команда в игре с Украиной покажет свой максимум.
"Команда готова. Мы можем говорить о наших целях по выходу из группы, но мы должны делать все шаг за шагом. Если мы будем играть на максимуме, я уверен, что у нас будут шансы.
Что я обещаю болельщикам - и я говорю это очень искренне - это то, что эта команда отдаст все на поле. Наши соперники будут иметь наше полное уважение с самого начала, но мы хотим убедиться, что все пойдет по-нашему. Румыния в последнее время не очень хорошо выступала на чемпионатах Европы, поэтому мы стараемся сделать это лучше, чем в прошлый раз. Мы стараемся быть примером для подражания для нашей молодежи.
Мы уважаем Украину. Их тренер достиг невероятных результатов, но когда начинается матч, многие из этих вещей уже не имеют значения. Наша нервозность является частью того, что происходит на этом турнире. Мы должны направить ее в положительную энергию. Мы должны быть разумными и уверенными. Мы на финальном турнире, поэтому не можем бояться", - сказал коуч.
Матч 1-го тура группы Е Евро-2024 между Руминией и Украиной состоится в понедельник, 17-го июня. Начало игры - в 16:00.
Популярное сейчас
- WBC обновили рейтинг супертяжей, Джошуа – первый, Фьюри – второй
- Хорватские фанаты провели марш с флагом Украины
- Усик приехал в США поддержать Гвоздика. Фото
- Испания - Хорватия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Тренер Металлиста 1925 женился на футболистке харьковского клуба. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная супруга звезды сборной Украины Виктора Цыганкова. ФОТО