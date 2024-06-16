Тренер Румынии: Ребров достиг невероятных результатов, но когда начинается матч, многие из этих вещей уже не имеют значения

Главный тренер сборной Румынии Эдвард Йорданеску принял участие в предматчевой пресс-конференции. Он заверил, что его команда в игре с Украиной покажет свой максимум.

"Команда готова. Мы можем говорить о наших целях по выходу из группы, но мы должны делать все шаг за шагом. Если мы будем играть на максимуме, я уверен, что у нас будут шансы.

Что я обещаю болельщикам - и я говорю это очень искренне - это то, что эта команда отдаст все на поле. Наши соперники будут иметь наше полное уважение с самого начала, но мы хотим убедиться, что все пойдет по-нашему. Румыния в последнее время не очень хорошо выступала на чемпионатах Европы, поэтому мы стараемся сделать это лучше, чем в прошлый раз. Мы стараемся быть примером для подражания для нашей молодежи.

Мы уважаем Украину. Их тренер достиг невероятных результатов, но когда начинается матч, многие из этих вещей уже не имеют значения. Наша нервозность является частью того, что происходит на этом турнире. Мы должны направить ее в положительную энергию. Мы должны быть разумными и уверенными. Мы на финальном турнире, поэтому не можем бояться", - сказал коуч.