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Словения сравняла счет в матче с Данией. Помог рикошет. ВИДЕО
Но все равно красиво
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Продолжается матч 1-го тура группы С Евро-2024 между Словенией и Данией. В первом тайме забил лидер датчан Кристиан Эриксен. Его команда заслуженно вела в счете.
Но во втором тайме игра выровнялась, и гол Словении на 77-й минуте - вполне логичное развитие событий.
Эрик Янжа нанес удар левой ногой из-за пределов штрафной площадки. Благодаря рикошету от защитника мяч влетел в ворота - Шмайхель был дезориентирован.
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