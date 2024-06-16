Словения сравняла счет в матче с Данией. Помог рикошет. ВИДЕО

Продолжается матч 1-го тура группы С Евро-2024 между Словенией и Данией. В первом тайме забил лидер датчан Кристиан Эриксен. Его команда заслуженно вела в счете.

Но во втором тайме игра выровнялась, и гол Словении на 77-й минуте - вполне логичное развитие событий.

Эрик Янжа нанес удар левой ногой из-за пределов штрафной площадки. Благодаря рикошету от защитника мяч влетел в ворота - Шмайхель был дезориентирован.

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