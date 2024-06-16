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Полузащитник Румынии - о старте выступления на Евро: Мы готовы к этому моменту
Первая игра - против Украины
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Румынии Николае Станчу накануне игры с Украиной рассказал о готовности его команды к началу выступления на нынешнем Евро.
"Я был одним из игроков на ЕВРО-2016. Мы пытались рассказать [нашим товарищам по команде], что означает такой турнир, потому что он не похож ни на что другое. Думаю, все знают, чего ожидать. Украина - хорошая команда, они показали это в своих последних играх. Все их игроки нападения могут принести пользу.
Мы слышали о румынских болельщиках здесь, и я слышал, что большое количество из них придет на игру. Как я уже говорил ранее, все, на что мы надеемся, это сделать болельщиков счастливыми в конце игры. Мы играем для них и для нашей страны, и это много для нас значит.
У нас было несколько замечательных дней, как в Германии, так и в Румынии до этого. Мы знаем, чего ожидать. Чем ближе к старту, тем выше напряжение. Все это чувствуют, не только молодые игроки, но мы готовы к этому моменту. Это то место, где мы хотим быть, где мы заслуживаем быть", - сказал Станчу.
Матч 1-го тура группы Е Евро-2024 между Руминией и Украиной состоится в понедельник, 17-го июня. Начало игры - в 16:00.
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