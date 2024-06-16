Пробеж: Недостаточно держали мяч и мало продвигались вперед. Жаль, мы можем это делать

Польша быстро открыла счет в матче против Нидерландов, но осталась без очков в первом туре. Михал Пробеж высказал свое мнение о ходе событий на поле.

"Прежде всего, я хотел бы поблагодарить всех польских болельщиков, тех, кто был здесь и тех, кто смотрел игру по телевизору. Я сказал игрокам, что в некоторых моментах мы недостаточно держали мяч и мало продвигались вперед. Жаль, потому что обычно мы можем это делать. Конечно, мы не сдаемся. Мы должны сделать все, чтобы выиграть две оставшиеся игры. Я думаю, что мы можем быть сильнее и сильнее в течение этого турнира. Мы играли настойчиво, мы были близки к сопернику, мы были хорошо организованы”, – сообщил тренер.