ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пробеж: Недостаточно держали мяч и мало продвигались вперед. Жаль, мы можем это делать
Наставник орлов прокомментировал поражение на старте ЧЕ
Getty Images/Global Images Ukraine
Польша быстро открыла счет в матче против Нидерландов, но осталась без очков в первом туре. Михал Пробеж высказал свое мнение о ходе событий на поле.
"Прежде всего, я хотел бы поблагодарить всех польских болельщиков, тех, кто был здесь и тех, кто смотрел игру по телевизору. Я сказал игрокам, что в некоторых моментах мы недостаточно держали мяч и мало продвигались вперед. Жаль, потому что обычно мы можем это делать. Конечно, мы не сдаемся. Мы должны сделать все, чтобы выиграть две оставшиеся игры. Я думаю, что мы можем быть сильнее и сильнее в течение этого турнира. Мы играли настойчиво, мы были близки к сопернику, мы были хорошо организованы”, – сообщил тренер.
Пробеж возглавляет сборную с сентября 2023 года.
Популярное сейчас
- WBC обновили рейтинг супертяжей, Джошуа – первый, Фьюри – второй
- Польша – Нидерланды. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Экс-звезда Шахтера Чиприан Марика дал прогноз на матч Румыния – Украина
- Германия - Шотландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Тренер Металлиста 1925 женился на футболистке харьковского клуба. ФОТО
- Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО