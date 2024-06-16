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Первая очная встреча в истории. Сербия – Англия: стартовые составы на матч ЧЕ-2024
В квартете С сыграют последний поединок воскресенья
Getty Images/Global Images Ukraine
В Гельзенкирхене состоится противостояние между "орлами" и "тремя львами". Драган Стойкович и Гарет Саутгейт сделали выбор для формирования стартовых составов.
- Сербия: Райкович – Велькович, Миленкович, Павлович – Живкович, Милинкович-Савич С., Гудель, Лукич, Костич – Влахович, Митрович (К)
- Запасные: Бабич, Бирманчевич, Гачинович, Йович, Максимович, Младенович, Милинкович-Савич В., Мияйлович, Петрович, Ратков, Самарджич, Спаич, Стоич, Тадич, Илич
- Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунс, Гехи, Триппьер – Александер-Арнольд, Райс – Сака, Беллингем, Фоден – Кейн (К)
- Запасные: Боуэн, Уортон, Уоткинс, Галлахер, Хендерсон, Гомес, Гордон, Данк, Эзе, Конса, Мэйну, Палмер, Ремсдейл, Тони, Шоу
Матч начнется в 22.00. UA-футбол проведет
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