"Ла-ла-ла-ла-ла". Знаменитая песня прозвучала в Германии перед матчем Румыния - Украина. ВИДЕО

В понедельник, 17-го июня, состоится матч первого тура Евро-2024 в группе Е – Украина сыграет против Румынии.

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В Мюнхене, где состоится матч, антураж чувствуется уже сегодня. В частности, как зафиксировала корреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева на месте событий, украинские и румынские фанаты совместно затянули знаменитую песенку про одного х..ла нехорошего человека.

Добавим, что Румыния и Украина сыграют в понедельник в 16:00. Также в этой группе соревнуются Бельгия и Словакия, которые в группе сыграют между собой.