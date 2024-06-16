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Осторожное начало турнира от обеих сборных. Словения – Дания 1:1. Видео голов и обзор матча
Соперники по квартету С поделили очки в дебюте соревнований
Фото: збірна Словенії
Скандинавский коллектив открыл счет еще до середины первого тайма, но подопечные Кека не планировали сдаваться и дождались своего момента.
Команды часто пробивали по воротам (13-14), но большинство ударов пролетали мимо цели (9-6). "Красно-белые" значительно увереннее владели мячом (62%, 671 передача), но глобально это не повлияло на итоговый результат.
20 июня Словения будет играть с Сербией, а Данию ждет повторение ½ прошлого Евро – поединок против Англии.
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Смотрите обзор матча 1-го тура группового раунда. Квартет С. Словения – Дания
Штутгарт. MHPArena
Голы: Янжа, 77 – Эриксен, 17
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