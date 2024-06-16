Эриксен - игрок матча между Словенией и Данией. Кристиан преодолел дистанцию ​​в 11,5 км

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" открыл счет в первом тайме. Как оказалось позже, этот мяч принес его сборной 1 зачетный балл.

SofaScore оценил выступление футболиста на 8,7 пунктов. Единственный удар в створ стал результативным, еще в двух эпизодах попытки нанести удар были заблокированы. Эриксен отдал 88% точных пасов, сделал 50% навесов, которые нашли партнеров по команде, а также сделал 7 ключевых передач.

WhoScored поставил игроку 8 баллов. Аналогичную оценку статистический портал закрепил за автором гола словенцев.