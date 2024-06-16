ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эриксен - игрок матча между Словенией и Данией. Кристиан преодолел дистанцию в 11,5 км
Яркий поединок от лидера скандинавской команды
Фото - VIVO
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" открыл счет в первом тайме. Как оказалось позже, этот мяч принес его сборной 1 зачетный балл.
SofaScore оценил выступление футболиста на 8,7 пунктов. Единственный удар в створ стал результативным, еще в двух эпизодах попытки нанести удар были заблокированы. Эриксен отдал 88% точных пасов, сделал 50% навесов, которые нашли партнеров по команде, а также сделал 7 ключевых передач.
WhoScored поставил игроку 8 баллов. Аналогичную оценку статистический портал закрепил за автором гола словенцев.
Популярное сейчас
- Украина U-23 – Кот-д'Ивуар U-20. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финального матча международного турнира
- WBC обновили рейтинг супертяжей, Джошуа – первый, Фьюри – второй
- Хорватские фанаты провели марш с флагом Украины
- Польша – Нидерланды. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Красотка дня. Яркая вторая половинка защитника сборной Украины Виталия Миколенко. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная супруга звезды сборной Украины Виктора Цыганкова. ФОТО