Куман: Германия имела два шанса, и забила два гола, а мы создали пять моментов и реализовали один

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал волевую победу над Польшей (2:1) в матче 1-го тура Евро-2024.

"В течение часа мы играли очень хорошо, могли создать много моментов. Мы пропустили из-за ошибки в обороне во время выполнения стандартного положения. Этот аспект необходимо улучшить. Счет должен был быть 3:1 или 4:1, но потом, как видите, стало сложнее. Я не знаю, сколько мы имели моментов. Германия имела два шанса, и забила два гола, а мы создали пять моментов и реализовали один. Создавать моменты - одно дело, а реализовывать их - совсем другое.

Были положительные моменты, но в то же время многое можно улучшить. Например, использование пространства. На левом фланге было много возможностей, но мы ими не воспользовались. Тиджани Рейндерс дважды мог выйти один на один, если бы наши передачи проходили.

Я думаю, что Коди Гакпо сыграл очень хорошо, но все равно хочется привлечь свежих игроков, которые имеют скорость. Джереми Фримпонг и Дониелл Мален тоже со всем справились. Это была тяжелая, но более чем заслуженная победа", - сказал Куман.