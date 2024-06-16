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Суперсезон Беллингема продолжается. Джуд забивает сербам. Видео
Полузащитник Реала отличается точным ударом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Англии смогла забить первой в матче группового раунда Евро-2024 с Сербией.
Букайо Сака простреливает в штрафную. Футболист соперника попытался помешать передаче и мяч поднялся вверх. Джуд Беллингем влетел в штрафную и расстрелял ворота Райковича.
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20-летний Беллингем проводит в сборной уже 30-й поединок. Это его 4-й гол в составе национальной команды.
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