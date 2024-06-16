Суперсезон Беллингема продолжается. Джуд забивает сербам. Видео

Сборная Англии смогла забить первой в матче группового раунда Евро-2024 с Сербией.

Букайо Сака простреливает в штрафную. Футболист соперника попытался помешать передаче и мяч поднялся вверх. Джуд Беллингем влетел в штрафную и расстрелял ворота Райковича.

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20-летний Беллингем проводит в сборной уже 30-й поединок. Это его 4-й гол в составе национальной команды.

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