Евро-2024. Сербия – Англия 0:1. Неуверенный старт сборной трех львов

После того, как Словения и Дания сделали настоящий подарок своим соперникам по группе, сыграв вничью, Гарет Саутгейт и его команда потирали руки, ведь после первого тура у них появился отличный шанс возглавить квартет и максимально комфортно начать свой путь на чемпионате Европы. Стартовым составом англичане не удивили, примерно таких исполнителей мы и ожидали увидеть на поле с первых минут. Да и Драган Стойкович также обошелся без больших сюрпризов, найдя место для Александера Митровича и Душана Влаховича одновременно. Первый выступал настоящим наконечником, а второй опускался ниже и периодически исполнял роль своеобразного плеймейкера.

Сам матч начался максимально ожидаемо: команда трех львов забрала себе владение мячом и пыталась раскачивать своих оппонентов, вот только эта задача была чрезвычайно сложной, учитывая то, насколько глубоко опускались сербы на своей половине поля.

Интересно, что Гарет Саутгейт дал достаточно свободы Джуду Беллингему и Филу Фодену. Первый стал выполнять роль, которую ранее в сборной имел Гарри Кейн: опускание вниз, прием мяча и дальше или проход на дриблинге, или точная передача на партнера. Этой свободой полузащитник мадридского "Реала" воспользовался сполна, в отличие от Фодена, фланг которого не работал, да и сам Фил частенько смещался в центр и просто терялся среди лесоподобного расположения сербской сборной. Тот факт, что в поддержке у него был Киран Триппьер на левом фланге, также не очень помогал, капитан "Ньюкасла" редко подключался к атакам.

Первая опасная атака от Англии завершилась взятием ворот: Букайо Сака, который неоднократно терроризировал фланг своих соперников, подал в штрафную и Велькович не совсем ожидал, что сейчас ему придется вести борьбу за этот мяч, а ему пришлось. Сзади набежал Джуд Беллингем и головой отправил круглого в сетку ворот. 1:0.

И после этого мы увидели классическую команду Саутгейта: мы больше не будем агрессивно лететь вперед, частично отдаем мяч сопернику и просто играем по счету. До конца тайма у них был лишь один момент в исполнении Кайла Уокера, прострел которого никто не смог замкнуть.

А что касается сербов, то у них с созданием были проблемы и единственный качественный момент был после ошибки от Трента, который подарил мяч сопернику у своих ворот и Митрович сразу же нанес удар, немного не хватило точности. Усложнилась задача для сербов и после того, как на 42-й минуте Филипп Костич получил повреждение. Реальная потеря атакующей мощи этой команды.

Тенденции игры после гола Беллингема продолжились и во втором тайме: англичане осторожно идут в собственные атаки, иногда оформляют и контратаки. Сербы контролируют мяч, но тяжеловато двигаются вперед, с комбинационной игрой у них были откровенные проблемы. Опасного момента пришлось ждать долго: на 77-й минуте Гарри Кейн получил едва ли не идеальную подачу от Джаррода Боуэна, который минутой ранее заменил Букайо Сака и только реакция Райковича спасла сербов от второго пропущенного гола.

Это оставляло команду Драгана Стойковича в игре, но назвать их попытки сравнять счет особенно эффективными язык не повернется. Ну а что касается англичан, то это типичный осторожный прагматизм их главного тренера. Какой бы состав ни был в его распоряжении, команда никогда не будет предавать себя.

Таким образом, несмотря на еще один неплохой удар от Душана Влаховича, англичане удержали победу против Сербии. Результат на месте, а пока результат есть, всем критикам Гарета Саутгейта придется замолчать. Но его точно ждет безжалостный хейт в тот момент, когда этот прагматизм перестанет приносить победы.

Евро-2024. Группа С. 1-й тур

Стадион: "Фелтинс Арена" (Гельзенкирхен)

Главный судья: Даниэле Орсато (Италия)

Сербия — Англия 0:1

Гол: Беллингем (13)

Сербия: Райкович — Велькович, Миленкович, Павлович — Живкович (Бирманчевич, 74), Милинкович-Савич, Гудель (Илич, 46), Лукич (Йович, 61), Костич (Младенович, 43) — Влахович — Митрович (Тадич, 61)

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Гейи, Триппьер — Александер-Арнолд (Галлахер, 69), Райс — Сака (Боуэн, 76), Беллингем (Мейну, 86), Фоден — Кейн

Предупреждения: Гудель (39), Тадич (75)