ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Евро-2024. Сербия – Англия 0:1. Неуверенный старт сборной трех львов
Типичный саффербол в исполнении подопечных Саутгейта
Getty Images / Global Images Ukraine
После того, как Словения и Дания сделали настоящий подарок своим соперникам по группе, сыграв вничью, Гарет Саутгейт и его команда потирали руки, ведь после первого тура у них появился отличный шанс возглавить квартет и максимально комфортно начать свой путь на чемпионате Европы. Стартовым составом англичане не удивили, примерно таких исполнителей мы и ожидали увидеть на поле с первых минут. Да и Драган Стойкович также обошелся без больших сюрпризов, найдя место для Александера Митровича и Душана Влаховича одновременно. Первый выступал настоящим наконечником, а второй опускался ниже и периодически исполнял роль своеобразного плеймейкера.
Сам матч начался максимально ожидаемо: команда трех львов забрала себе владение мячом и пыталась раскачивать своих оппонентов, вот только эта задача была чрезвычайно сложной, учитывая то, насколько глубоко опускались сербы на своей половине поля.
Интересно, что Гарет Саутгейт дал достаточно свободы Джуду Беллингему и Филу Фодену. Первый стал выполнять роль, которую ранее в сборной имел Гарри Кейн: опускание вниз, прием мяча и дальше или проход на дриблинге, или точная передача на партнера. Этой свободой полузащитник мадридского "Реала" воспользовался сполна, в отличие от Фодена, фланг которого не работал, да и сам Фил частенько смещался в центр и просто терялся среди лесоподобного расположения сербской сборной. Тот факт, что в поддержке у него был Киран Триппьер на левом фланге, также не очень помогал, капитан "Ньюкасла" редко подключался к атакам.
Первая опасная атака от Англии завершилась взятием ворот: Букайо Сака, который неоднократно терроризировал фланг своих соперников, подал в штрафную и Велькович не совсем ожидал, что сейчас ему придется вести борьбу за этот мяч, а ему пришлось. Сзади набежал Джуд Беллингем и головой отправил круглого в сетку ворот. 1:0.
И после этого мы увидели классическую команду Саутгейта: мы больше не будем агрессивно лететь вперед, частично отдаем мяч сопернику и просто играем по счету. До конца тайма у них был лишь один момент в исполнении Кайла Уокера, прострел которого никто не смог замкнуть.
А что касается сербов, то у них с созданием были проблемы и единственный качественный момент был после ошибки от Трента, который подарил мяч сопернику у своих ворот и Митрович сразу же нанес удар, немного не хватило точности. Усложнилась задача для сербов и после того, как на 42-й минуте Филипп Костич получил повреждение. Реальная потеря атакующей мощи этой команды.
Тенденции игры после гола Беллингема продолжились и во втором тайме: англичане осторожно идут в собственные атаки, иногда оформляют и контратаки. Сербы контролируют мяч, но тяжеловато двигаются вперед, с комбинационной игрой у них были откровенные проблемы. Опасного момента пришлось ждать долго: на 77-й минуте Гарри Кейн получил едва ли не идеальную подачу от Джаррода Боуэна, который минутой ранее заменил Букайо Сака и только реакция Райковича спасла сербов от второго пропущенного гола.
Это оставляло команду Драгана Стойковича в игре, но назвать их попытки сравнять счет особенно эффективными язык не повернется. Ну а что касается англичан, то это типичный осторожный прагматизм их главного тренера. Какой бы состав ни был в его распоряжении, команда никогда не будет предавать себя.
Таким образом, несмотря на еще один неплохой удар от Душана Влаховича, англичане удержали победу против Сербии. Результат на месте, а пока результат есть, всем критикам Гарета Саутгейта придется замолчать. Но его точно ждет безжалостный хейт в тот момент, когда этот прагматизм перестанет приносить победы.
Евро-2024. Группа С. 1-й тур
Стадион: "Фелтинс Арена" (Гельзенкирхен)
Главный судья: Даниэле Орсато (Италия)
Сербия — Англия 0:1
Гол: Беллингем (13)
Сербия: Райкович — Велькович, Миленкович, Павлович — Живкович (Бирманчевич, 74), Милинкович-Савич, Гудель (Илич, 46), Лукич (Йович, 61), Костич (Младенович, 43) — Влахович — Митрович (Тадич, 61)
Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Гейи, Триппьер — Александер-Арнолд (Галлахер, 69), Райс — Сака (Боуэн, 76), Беллингем (Мейну, 86), Фоден — Кейн
Предупреждения: Гудель (39), Тадич (75)
Популярное сейчас
- Украина U-23 – Кот-д'Ивуар U-20. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финального матча международного турнира
- WBC обновили рейтинг супертяжей, Джошуа – первый, Фьюри – второй
- Польша – Нидерланды. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Германия - Шотландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Накануне старта Евро. Футболист Шахтера сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
- Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО
Комментарии 6