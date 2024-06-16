Кек: Показали Дании слишком много уважения и были наивны после того, как пропустили

Матьяж Кек прокомментировал ничью в 1 туре.

“Когда болельщики помогают тебе таким образом, когда ты видишь столько улыбающихся лиц в течение дня, когда даже болельщики соперников выражают тебе уважение, я счастлив быть частью этого зрелища.

У нас были некоторые проблемы в первом тайме, но потом ребята вернулись с невероятной верой в себя. Во втором тайме мы сменили тактику, давили на их полузащиту и игра пошла в нашу сторону".