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Кек: Показали Дании слишком много уважения и были наивны после того, как пропустили
Тренер сборной Словении высказался по поводу первой встречи на групповом этапе
Фото - УЄФА
Матьяж Кек прокомментировал ничью в 1 туре.
“Когда болельщики помогают тебе таким образом, когда ты видишь столько улыбающихся лиц в течение дня, когда даже болельщики соперников выражают тебе уважение, я счастлив быть частью этого зрелища.
У нас были некоторые проблемы в первом тайме, но потом ребята вернулись с невероятной верой в себя. Во втором тайме мы сменили тактику, давили на их полузащиту и игра пошла в нашу сторону".
"Многие мои игроки никогда не играли на таких больших соревнованиях. Когда мы увидели, что сегодня что-нибудь возможно, они начали играть. Когда эта команда сыграет свой второй или третий крупный турнир, они будут намного сильнее с самого начала.
Два тайма были очень разными и я считаю результат справедливым. Мы показали им слишком много уважения в первом тайме, а затем нам удалось вырваться из этого во втором периоде. Мы играли против очень хорошей команды, но я думаю, что мы были наивны после того, как пропустили”, – рассказал наставник.
20 июня Словения будет играть против Сербии.
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