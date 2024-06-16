На трибунах во время матча Сербия - Англия вывесили российские флаги

В Гельзенкирхене проходит матч 1-го тура группы С Евро-2024 между Сербией и Англией. На трибунах "Фельтинс Арены" можно заметить несколько вывешенных флагов России.

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Тряпки висят в секторах с болельщиками Сербии.

Фото – Getty Images / Global Images Ukraine

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