Тренер Дании Юльман: Если не забиваешь второй гол, могут произойти досадные вещи

Дании не удалось удержать минимальное преимущество над соперниками, поэтому пришлось довольствоваться ничьей.

Иногда, когда выигрываешь 1:0 и не забиваешь второй гол, в тебе что-то происходит. Вот почему так важно забить второй гол, и ты знаешь футбол, когда ты не забиваешь второй гол, могут произойти некоторые досадные вещи".

"Я считаю, что мы провели хороший первый тайм и после 70-й минуты немного потеряли энергию. Нам не хватило интенсивности, и мы стали слишком пассивными. У нас было несколько хороших моментов, отличная контратака, из которой не удалось извлечь пользу. Энергия должна быть все время, но это бывает в футбольных играх, иногда ее уровень меняется”, – отметил наставник.