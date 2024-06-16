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Тренер Дании Юльман: Если не забиваешь второй гол, могут произойти досадные вещи
Каспер прокомментировал утраченную победу над словенцами
Фото - УЄФА
Дании не удалось удержать минимальное преимущество над соперниками, поэтому пришлось довольствоваться ничьей.
“Это было отличное место для игры, нам здесь понравилось, не могу дождаться следующей игры.
Иногда, когда выигрываешь 1:0 и не забиваешь второй гол, в тебе что-то происходит. Вот почему так важно забить второй гол, и ты знаешь футбол, когда ты не забиваешь второй гол, могут произойти некоторые досадные вещи".
"Я считаю, что мы провели хороший первый тайм и после 70-й минуты немного потеряли энергию. Нам не хватило интенсивности, и мы стали слишком пассивными. У нас было несколько хороших моментов, отличная контратака, из которой не удалось извлечь пользу. Энергия должна быть все время, но это бывает в футбольных играх, иногда ее уровень меняется”, – отметил наставник.
20 июня Дания встретится с англичанами.
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