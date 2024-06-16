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В первом туре не потеряли очки только англичане. Турнирная ситуация в группе С
Все команды выступили неуверенно
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В группе С на Евро-2024 завершились матчи 1-го тура. Дания упустила победу над Словенией (1:1), Сербия проиграла Англии (0:1). Таким образом, 3 очка достаются лишь фаворитам группы.
После первых поединков англичане являются лидерами группы А, словенцы и датчане имеют по одному очку, а сербы - с нулем.
В следующем туре состоятся матчи Словения - Сербия и Дания - Англия. Поединки запланированы на четверг, 20-е июня.
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