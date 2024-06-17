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Гехи – первый игрок Кристал Пелес в сборной Англии на Евро за последние 40 лет
Футболистов орлов не часто можно увидеть на подобных турнирах
Фото: twitter.com/CPFC
Марк с 2021 года защищает цвета "Кристал Пелес". Выступления в составе середняка АПЛ не помешали ему пробиться в национальную команду и получить место в заявке на ЧЕ.
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В последний раз представитель клуба играл в коллективе "трех львов" на Евро-1980. Речь идет о Кенни Сенсоме. Большую часть карьеры экс-защитник провел в столичном "Арсенале".
Гехи дебютировал в сборной 2 года назад. Матч против Сербии был для него 12-м.
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