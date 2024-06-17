Гехи – первый игрок Кристал Пелес в сборной Англии на Евро за последние 40 лет

Марк с 2021 года защищает цвета "Кристал Пелес". Выступления в составе середняка АПЛ не помешали ему пробиться в национальную команду и получить место в заявке на ЧЕ.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В последний раз представитель клуба играл в коллективе "трех львов" на Евро-1980. Речь идет о Кенни Сенсоме. Большую часть карьеры экс-защитник провел в столичном "Арсенале".

Гехи дебютировал в сборной 2 года назад. Матч против Сербии был для него 12-м.