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Неубедительная победа. Сербия - Англия 0:1. Обзор матча и видео гола
Видеообзор победы Англии с голом Беллингема
Getty Images / Global Images Ukraine
Англия начала Евро-2024 с минимальной победы над Сербией. Гол Джуда Беллингема остался единственным в матче. После перерыва Кейн попал в перекладину, но и у Сербии были шансы. Англия возглавила группу С после первого тура, Сербия – на последнем месте.
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Евро-2024, группа C, первый тур. Гельзенкирхен, "Фельтинс-Арена"
Гол: Беллингем 13
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