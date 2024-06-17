Неубедительная победа. Сербия - Англия 0:1. Обзор матча и видео гола

Англия начала Евро-2024 с минимальной победы над Сербией. Гол Джуда Беллингема остался единственным в матче. После перерыва Кейн попал в перекладину, но и у Сербии были шансы. Англия возглавила группу С после первого тура, Сербия – на последнем месте.

Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

Евро-2024, группа C, первый тур. Гельзенкирхен, "Фельтинс-Арена"

Сербия – Англия 0:1

Гол: Беллингем 13