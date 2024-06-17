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Рац: Не понимаю Йорданеску. Будто Украина не выйдет на матч
Бывший игрок "Шахтера" и сборной Румынии говорит о позиции вратаря
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