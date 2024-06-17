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Не только сын Ангела. Сборная Эдварда Йорданеску против Украины и особенно - Румынии

ЕВРО-2024

Осадный менталитет против критики на Родине

Не только сын Ангела. Сборная Эдварда Йорданеску против Украины и особенно - Румынии

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

На предыдущем крупном турнире сборную Румынии возглавлял легендарный Ангел Йорданеску. На нынешнем, Евро-2024, эстафета перешла к его сыну Эдварду. Многие злые языки говорят, что перешла исключительно благодаря родству. Но Эди, которому вчера исполнилось 46 лет, уже доказал тренерскую самодостаточность. И хочет доказать еще сильнее.

Сумасшедшая атмосфера

Атмосфера в румынском футболе всегда сумасшедшая, невыносимая. Резкие, даже оскорбительные заявления - в порядке вещей. Журналисты, эксперты, бывшие и нынешние игроки и тренеры, президенты клубов, чиновники Федерации - все лают друг на друга, создавая всеобщую вакханалию. И все вместе лают на сборную, постоянно противопоставляя ее золотым временам.

Противопоставление жестокое, поскольку нынешний состав сборной очень слаб. Как говорят, худший с 1970-х годов. Его называют "сборной итальянской Серии Б и наемников из Ближнего Востока". Чемпионаты Польши и Кипра также в заявке на Евро. Игроки либо слишком долго варятся в румынской лиге, либо ищут заработки в Азии, а к Европе ментально не готовы.

"Все, кто был на поле в 0:0 против Лихтенштейна, автоматически стают злодеями, и не важно, что сделали до и что сделают после этого в карьере. Даже если выиграют десять Чемпионатов Европы. Мы начинаем Евро с дна. Хорошо, поскольку на этот раз избежали типичного румынского синдрома опьянения холодной водой", - пишет Алин Бузарин.

Другие журналисты также не жалеют. Овидиу Йоаницоала: "Теперь нашу команду называют "конфузом", говорят, что в мировом футболе нет малых команд, кроме Румынии. Никакой стратегии, никакой схемы, просто слепая и тяжелая, предсказуемая атака. Наверное, на тот случай, если решили обмануть Украину, Бельгию и Словакию".

Нарцис Дрежан: "Лицемеры, прихлебатели заклевали легенд Йона Думитру и Илие Балачи, сказавших, что скоро Люксембург, Фареры и Лихтенштейн будут на равных с нами. Теперь, дураки, извиняйтесь, кланяйтесь им и просите прощения. Это позорнейший результат в истории футбола. И такое впечатление, что сборной даже нравится пребывать в этом сне смерти, в этом дерьме".

Александру Барбу: "Мы выглядели жалко и в отрезках Отбора на Евро. "Семья, созданная Эди", играет ужасно. Без вдохновения, без идей, без ценностей. Насыщенные тренировки последних дней - не оправдание". Адриан Дуцэ: "Органы безопасности провалились. Злоумышленник украл футболку из раздевалки, обманул Эди и вышел на поле. Сплоченность, семья, сила группы? К черту!"

"Злоумышленник" - это центрфорвард сборной Георге Пушкаш.

Не только сын Ангела. Сборная Эдварда Йорданеску против Украины и особенно - Румынии - изображение 1

Вратарю сборной Горациу Молдовану в итоге это надоело. "Я не понимаю, почему даже после того, как мы прошли Отбор на Евро с первого места, столько людей продолжают искать негатив и не доверять нам. Мы стали первыми, что может быть выше? В группе со Швейцарией, без поражений в десяти матчах. Много болельщиков не доверяли сборной, а мы вновь зажгли эту искру".

Есть и положительные голоса в прессе. Но редкие. Серджиу Александру: "Мне тяжело понять болельщиков сборной, ненавидящих ее. Неужели лучше увидеть Евро без Румынии, чем хотя бы три матча с ней? Почему мы не можем порадоваться выходу на Евро? Почему нужно говорить, что с 24-мя командами все выходят, что нас все побьют, что мы даже не забьем?"

Сын отца

Лают на сборную давно и постоянно. Неудивительно, ведь восемь лет она не была на крупном турнире. Да и когда была - проваливалась. Всего два крупных турнира после 2000-го года - Евро-2008 и -2016, три ничьи и три поражения на них.

На Йорданеску-младшего также лают давно. В сущности, даже с юности, с 16-летнего возраста. Когда отец взял его в официальную делегацию на Чемпионат Мира-1994, на котором сборная выбила Аргентину и играла в 1/4 финала. С тех пор и начали говорить, что Эди в футболе только благодаря отцу, что начинал играть и тренировать в "Стяуа" лишь благодаря непотизму.

Говорят, что он как тренер "боится собственной тени", что с ним сборная играет в боязливый, "автобусный" футбол, даже не пытаясь доминировать и не умея атаковать. 0:0 в июньских товарищеских матчах против Болгарии и Лихтенштейна явно усилили такие заявления, что описано выше.

Он взял чемпионский титул и два Суперкубка с "Клужем". Но в очень коротких каденциях, да и чемпионство было для клуба четвертым подряд, то есть ожидаемым. Уходил он оттуда из-за ссор с владельцем клуба. Как и из "Стяуа". Нигде не мог долго задержаться из-за тяжелого характера и желания не уступать хотящим решать все владельцам.

Возможно, помощь отца помогла Эди начинать.

Не только сын Ангела. Сборная Эдварда Йорданеску против Украины и особенно - Румынии - изображение 2

Hо точно не продолжать. Из "Стяуа" и как игрок, и как тренер пришлось уходить во Второй дивизион и за границу. Карьера игрока и вовсе оборвалась в 26 лет. Причем из-за въезда шипами ему в живот он чуть не потерял почку. Даже чуть не умер из-за внутреннего кровотечения, которое сразу не заметили.

Такие события, жесткое воспитание отца (Ангел никогда не поддавался ему даже в детских играх), как и критика, сделали Эдварда хмурым, боевитым, выработали осадный менталитет. Вот он и заявляет, что вызывает в сборную не лучших, а подходящих, командных игроков, готовых бороться и бегать. Говорит, что терпеть не может некомандных. Признавая, что сам был таким.

Он часто обращается к болельщикам в соцсетях с призывом поддержать команду. Прежде всего призывая поддерживать как раз в трудные минуты, именно когда проигрывает. В соцсетях подбадривает и игроков. Много говорит о сердце, патриотизме, о "битве за Румынию", за будущее румынского футбола. Признавая, что его настоящее сложное.

Перед матчем Отбора в Швейцарии Шердан Шакири назвал Румынию "малой сборной". В стране злились и агрессивно реагировали, но в сборной признали, что, если судить по достижениям последних лет, так и есть, и нужно молчать и работать.

Боевитая семья

"Мы, члены сборной, одна семья, а все остальные против нас и желают нам лишь зла", - такая концепция активно культивировалась Эдвардом. Разумеется, вызывая антагонизм у окружающих. В том числе и критику из-за вызванных и не вызванных игроков, ссоры с тренерами и владельцами клубов, в том числе и с самим Георге Хаджи вокруг его сына Яниса.

Легенда сборной Георге Попеску еще осенью говорил: "Все хотят лишь мяч на ногу, никто не открывается, никакой командной игры, никакой идеи. Все хаотично, без какой либо мысли. Мы вообще хотим на Евро? Судя по такой игре - нет". А Йорданеску на такие выпады отвечал, что, наверное, у Попеску что-то личное против него. Логично, ведь Георге - родственник Хаджи.

Эдварду настолько надоели эти нападки, что в разгар кампании появились сообщения о его возможном уходе. Он сам признавал, что устал, СМИ сообщали, что его семья боится всех этих нападок и предпочла бы, чтобы он ушел. Тем более, что вроде бы с Ближнего Востока предлагали контракт на пять миллионов евро в год, в 20 раз больше, чем получает в сборной.

Не только сын Ангела. Сборная Эдварда Йорданеску против Украины и особенно - Румынии - изображение 3

Сразу после Евро его контракт заканчивается, и переговоры о новом очень тяжелы. Как сообщает легенда сборной 90-х Илие Думитреску, Эдвард и сейчас вынужден из своего кармана доплачивать своему штабу, получающему и очень мало, и лишь отдельно за каждый матч. Главный требует нормальные контракты для помощников хотя бы на год.

А штаб у него велик. На одного человека больше, чем в заявке сборной на Евро. 27. Аналитики, медики различных направленностей. Но ведь дает результат.

В Отборе сборная точно проявила боевитость и организованность. Не проиграла ни одного из десяти матчей, пропустила в них лишь пять мячей. Пусть и вокруг критиковали игру и говорили, что дело в слабой группе с кризисной Швейцарией, просто слабыми Израилем, Косово, Беларусью и Андоррой, а также в геройствах вратаря Молдована.

В Швейцарии она чудом не пропустила 7-8 мячей, но после 88-ой минуты Моруцан дважды отправлял в отрыв Михайлу - и 2:2. Израиль возил ее даже в Бухаресте, но осталось 1:1. А в гостях (точнее, в Венгрии) румыны пропустили на второй минуте, но в итоге победили. Затем еще и победили дома Швейцарию.

Также они гордятся игрой в болоте в Косово (0:0). Хотя тогда сборную сильно критиковали, и ее игрок 90-х Флорин Пруня заявил, что играла как провинциальная, сельская команда и непонятно, чему так бурно радовалась. Капитан Никулае Станчу заявил: "В Косово мы доказали, что можем бороться и в болоте, а в Швейцарии - что можем всегда бегать и никогда не сдаваться".

На первую тренировку сборной в Германии пришли 4000 болельщиков. То есть искру и вправду зажгли. Интересантов, пессимистов и критиканов вокруг все еще достаточно. Да и, правду говоря, Румыния ныне невысока по уровню и не талантлива. Но недооценивать "семью Эди" сборной Украины ни в коем случае не следует. И эта семья - не только Ангел.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine, Digisport.ro

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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.