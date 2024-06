Беллингем стал первым европейцем, который сыграл на трех крупных международных турнирах в возрасте до 21 года

Вчера сборная Англии оказалась сильнее Сербии, переиграв их с минимальным счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил полузащитник "трех львов" Джуд Беллингем. Учитывая достаточно молодой возраст футболиста, он в этом матче смог записать на свой счет интересные достижения.

По информации Opta Analyst, Джуд Беллингем стал первым игроком, который забил за свою сборную и на чемпионате мира, и на Евро, играя за свой клуб за пределами Англии. Кроме того, полузащитник стал первым европейским игроком, который выступил на трех разных крупных международных турнирах до того, как ему исполнился 21 год (сегодня ему 20 лет, 354 дня), сыграв на Евро-2020, Чемпионате мира по футболу 2022 года и теперь на Евро-2024.

1 - Jude Bellingham is the first player to score for the England men's team at both the World Cup and European Championship while playing his club football outside of England. Law. pic.twitter.com/HEC1QlTVob