Джуд Беллингем стал вторым игроком, который забивал на ЧЕ и ЧМ в возрасте до 21 года

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем своим голом помог команде одержать первую победу на Евро-2024, переиграв во вчерашнем матче сербов. Это забитый мяч был дебютным для англичанина в рамках чемпионатов Европы, но это не единственное достижение, которое он установил в этом поединке.

Джуд Беллингем стал лишь вторым игроком, который забил на чемпионате мира (против Ирана в 2022 году) и на Евро в возрасте до 21 года после своего земляка Майкла Оуэна (ЧМ-1998 и Евро-2000). Кроме того, благодаря этим двум голам (на ЧМ-2022 и Евро 2024) полузащитник "Реала" стал пятым игроком, который забивал мячи в дебютных матчах англичан на двух разных крупных турнирах после Бобби Чарльтона, Алана Ширера, Гари Линекера и Брайана Робсона.

Добавим, что следующий свой матч "три льва" сыграют 20 июня против сборной Дании на стадионе "Дойче-банк-парк" во Франкфурте.