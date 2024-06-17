Андреас Кристенсен во время поединка со Словенией выполнил 100% точных передач

Сборная Дании вчера сыграла в результативную ничью со Словенией - 1:1. Несмотря на то, что "красно-белые" считались фаворитами этой встречи, они не смогли реализовать свои моменты, а также были близки к тому, чтобы пропустить больше одного мяча. Недавно Тони Кроос в поединке против сборной Шотландии выполнил 99% точных передач (101/102), что является самым высоким показателем завершения передач среди всех игроков, которые пытались отдать 100+ пасов за матч на чемпионатах Европы. Впрочем, у датчан был игрок, который имел 100% точность пасов.

У Андреаса Кристенсена все 89 передач были точными в матче против Словении, что стало наибольшим количеством пасов, сделанных любым игроком со 100% точностью паса в матче за всю историю (с 1980 года) на чемпионате Европы. Кроме того, Дания в целом в этом поединке сделала 582 передачи, что является наибольшим количеством пасов, которые они когда-либо делали за один матч на Евро или чемпионатах мира (с 1980 года).

Добавим, что следующую свою игру "красно-белые" проведут 20 июня в 19:00 по киевскому времени против сборной Англии.