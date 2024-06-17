Саутгейт о победе над Сербией: Все ожидают, что мы будем танцевать вальс, но впереди много тяжелой работы

Вчера сборная Англии начала свой путь на континентальном первенстве с минимальной победы над сербами. "Три льва" полностью контролировали ситуацию до перерыва, но во втором тайме они растерялись и нуждались в ключевых сейвах от Джордана Пикфорда, чтобы удержать победу в первом матче группы С. Но главный тренер англичан Гарет Саутгейт был убежден, что его команда может гордиться тем, как она держала Сербию на расстоянии.

"Нам пришлось немного пострадать, но я думаю, что это пошло нам на пользу. Защищать свои ворота так, как мы это делали, было очень хорошо для нас. Я был очень доволен многими моментами игры. Второй тайм мы провели не так хорошо, как хотелось бы, но победа очень важна. Приятно, что нам пришлось показать себя с другой стороны и продемонстрировать стойкость в защите своих ворот, потому что как группа мы формируем дух. Мы очень хорошо защищались как одна команда. Мы можем быть более эффективными в том, как мы играли в первом тайме, что также поможет нам двигаться вперед. Все ожидают, что мы будем танцевать вальс, но впереди много тяжелой работы", - заявил Гарет Саутгейт после победы над соперником.

Добавим, что сборная Англии после первого тура единолично лидирует в турнирной таблице группы C, поскольку Дания и Словения сыграли между собой вничью 1:1.