ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бельгия - Словакия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
Бельгия - Словакия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.06.24 ⋊ Евро-2024 на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
Матч, за которым точно надо следить. Это группа сборной Украины, а значит - наши будущие соперники. Бельгийцы и словаки в третий раз подряд будут участвовать в главной части Евро. У них разные задачи, разные возможности, но желание "зажечь" - есть у обоих. Группа Е начинает свои выступления.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Чемпионат Европы 2024. Группа Е
17.06.2024. "Дойче Банк Парк" (Франкфурт)
Бельгия - Словакия. 19:00
Главный арбитр: Халил Умут Мелер (Турция)
Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 1
Если у вас не будет возможности смотреть видеотрансляцию матча, за ходом встречи вы сможете следить в текстовой трансляции UA-Футбол.
Популярное сейчас
- Румыния - Украина. Анонс и прогноз матча Евро-2024 на 17.06.2024
- Не только сын Ангела. Сборная Эдварда Йорданеску против Украины и особенно - Румынии
- Рац: Не понимаю Йорданеску. Будто Украина не выйдет на матч
- Хорватские фанаты провели марш с флагом Украины
- Накануне старта Евро. Футболист Шахтера сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
- Красотка дня. Яркая вторая половинка защитника сборной Украины Виталия Миколенко. ФОТО