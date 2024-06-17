Бельгия - Словакия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Матч, за которым точно надо следить. Это группа сборной Украины, а значит - наши будущие соперники. Бельгийцы и словаки в третий раз подряд будут участвовать в главной части Евро. У них разные задачи, разные возможности, но желание "зажечь" - есть у обоих. Группа Е начинает свои выступления.

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Чемпионат Европы 2024. Группа Е

17.06.2024. "Дойче Банк Парк" (Франкфурт)

Главный арбитр: Халил Умут Мелер (Турция)

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