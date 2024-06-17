Стойкович о поражении от Англии: Результат отрицательный, но что поделаешь, мы движемся дальше. Нам нечего стыдиться

В первом тайме Англия зарекомендовала себя как доминирующая сила и один из фаворитов на титул, в то время, как Сербия в основном играла в защите. Однако после перерыва энергия Англии поубавилась, а "орлы" заиграли смелее и выглядели лучше соперника, но не смогли забить. После матча тренер сербов Драган Стойкович был расстроен поражением, но гордился игрой команды.

"Когда ты проигрываешь матч, то чувствуешь разочарование. Это не было в планах. План был совсем другим - победить. Мы играли смело и мощно, мы не боялись, за исключением первых 15 минут, когда мы намеренно отдали мяч англичанам. Мы хорошо стояли в зоне. Думаю, что замены во второй 45-минутке поспособствовали тому, что мы хорошо сыграли. Мы были спокойны, играли в пас, заставляли англичан обороняться. Мы должны гордиться тем, что показали. Результат отрицательный, но что поделаешь, мы двигаемся дальше. Нам нечего стыдиться. В следующем матче мы многое покажем", - цитирует Драгана Стойковича Nogomania.com

Добавим, что следующий матч Сербия сыграет 20 июня в 16:00 по киевскому времени против сборной Словении.