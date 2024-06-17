ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Австрия - Франция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
Австрия - Франция: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.06.24 ⋊ Евро-2024 на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Xavier Laine
Один из главных фаворитов Евро-2024 начнёт свой путь на турнире со встречи против команды Австрии. Францию ждёт нетипично смелый и агрессивный соперник, который попробует навязать вице-чемпионам мира свою игру.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Евро-2024. Группа D, 1-й тур
Дюссельдорф, Меркур Шпиль-Арена
Трансляция – Megogo
Популярное сейчас
- Румыния - Украина. Анонс и прогноз матча Евро-2024 на 17.06.2024
- Не только сын Ангела. Сборная Эдварда Йорданеску против Украины и особенно - Румынии
- На трибунах во время матча Сербия - Англия вывесили российские флаги
- Хорватские фанаты провели марш с флагом Украины
- Накануне старта Евро. Футболист Шахтера сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная супруга звезды сборной Украины Виктора Цыганкова. ФОТО