Тедеско накануне матча со Словакией: Они высоко прессингуют и не прекращают это делать на протяжении 90 минут

В группе E, где наша сборная сегодня будет играть против румын, также состоится поединок между Бельгией и Словакией. "Красные дьяволы" также начинают Евро с определенной неопределенностью, не в последнюю очередь из-за ряда травм в защите, но главный тренер сборной Доменико Тедеско настаивает на том, что он верит в своих запасных игроков.

"Я верю во всех. Максим (Де Куйпер) очень хорошо сыграл в последних двух матчах. Обычно он не играл бы против Люксембурга, но он не побоялся и вышел на поле, несмотря на свою травму. Результаты (сборной Словакии) в отборе не врут: они проиграли только две игры и обе именно с Португалией. Это агрессивная команда, они высоко прессингуют и не прекращают это делать в течении 90 минут. Они играют вертикально и всегда пытаются атаковать", - заявил Доменико Тедеско на предматчевой пресс-конференции.

Добавим, что поединок между этими сборными состоится сегодня в 19:00 на стадионе "Дойче-банк-парк" во Франкфурте.