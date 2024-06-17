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Тренер Словакии: Украина и Бельгия - фавориты в борьбе за первые места в нашей группы
Кальцона назвал фаворитов
Football Italia
Наставник сборной Словакии Франческо Кальцона поделился ожиданиями от стартового матча на стадии группового этапа чемпионата Европы-2024 против национальной команды Бельгии.
"Мы знаем, что будем играть против сильных команд. Украина и Бельгия являются фаворитами в борьбе за два первых места, но мы стремимся дать им бой и пройти в следующий раунд, так как нам не хочется довольствоваться квалификацией на Евро, хоть это и было нашей первоначальной целью.
Команда в хорошей форме, все тренировались и полностью восстановились. У Бельгии очень мало слабых мест, есть игроки высочайшего уровня. Нам нужно выложиться на полную, чтобы добиться положительного результата. Мы знаем, что они фавориты.
Это правда, что Бельгия хорошо играет на контратаках, но у нас есть свои сильные стороны – мы можем прессинговать высоко в центре поля, но нужно делать это хорошо. Меня беспокоят не только контратаки бельгийцев, но и все их компоненты игры", - цитирует итальянца официальный сайт УЕФА.
Напомним, что со сборной Бельгии Словакия сыграет сегодня, 17 июня, в 19:00. С национальной командой Украины подопечные Кальцоны встретятся 21 июня, в 16:00.
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