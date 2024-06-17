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Дидье Дешам накануне матча с Австрией: Первый матч очень важен, но не решающий
Для французского тренера это уже будет шестой международный турнир во главе своей сборной
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодняшний матч группы D в Дюссельдорфе ознаменует 154-ю игру Дешама на посту тренера сборной Франции: 99 побед, 30 ничьих и 24 поражения за карьеру. Главный тренер "синих" накануне поединка с Австрией заявил, что его команда должна остерегаться соперника.
"Первый матч очень важен, но не решающий. Начинать с победы... нет ничего лучше, Австрия будет думать так же. Это соревнования, мы убедились со всем персоналом, что они владеют всей информацией. Общей чертой всех матчей является то, что интенсивность очень высока. Австрия имеет эту сильную сторону, они хорошо используют вертикаль. Мы должны быть готовыми к тому, чтобы достичь нужного нам результата", - цитирует Дидье Дешама bein Sports.
Добавим, что поединок между этими командами состоится сегодня в 22:00 по киевскому времени.
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