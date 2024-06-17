ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Португалия - Чехия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
Португалия - Чехия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.06.2024 ⋊ Евро-2024 на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Португалия – один из фаворитов нынешнего Евро. Возможно, не самый главный – но точно с претензиями на победу в турнире. Особенно будет стараться Криштиану Роналду, для которого, наверное таки, этот форум станет последним крупным турниром сборных в карьере.
- Все самые яркие события матча читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Соперник Португалии – сборная Чехии. Это классический крепкий середняк. У чехов в составе есть несколько звездочек, но основная сила этой сборной – в командной игре. Удастся ли им остановить грозную и мощную сборную Португалии?
EURO Grp. F
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Матч первого тура Евро-2024 состоится во вторник, 18-го июня, в 22:00. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию можно на видеопортале MEGOGO – по подписке в разделе "Спорт". Также матч можно будет посмотреть на региональных каналах Общественного вещателя.
Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в матче в матч-центре UA-Футбол >>>
Популярное сейчас
- Румыния - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Румыния - Украина. Анонс и прогноз матча Евро-2024 на 17.06.2024
- Рац: Не понимаю Йорданеску. Будто Украина не выйдет на матч
- Польша – Нидерланды. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Красотка дня. Очаровательная супруга звезды сборной Украины Виктора Цыганкова. ФОТО
- Еще одним завидным холостяком меньше. Хавбек Шахтера связал себя узами брака. ФОТО