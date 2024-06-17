Португалия - Чехия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Португалия – один из фаворитов нынешнего Евро. Возможно, не самый главный – но точно с претензиями на победу в турнире. Особенно будет стараться Криштиану Роналду, для которого, наверное таки, этот форум станет последним крупным турниром сборных в карьере.

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Соперник Португалии – сборная Чехии. Это классический крепкий середняк. У чехов в составе есть несколько звездочек, но основная сила этой сборной – в командной игре. Удастся ли им остановить грозную и мощную сборную Португалии?

EURO Grp. F # КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Чехия 0 0 0 0 0-0 0 2 Грузия 0 0 0 0 0-0 0 3 Португалия 0 0 0 0 0-0 0 4 Турция 0 0 0 0 0-0 0

Матч первого тура Евро-2024 состоится во вторник, 18-го июня, в 22:00. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию можно на видеопортале MEGOGO – по подписке в разделе "Спорт". Также матч можно будет посмотреть на региональных каналах Общественного вещателя.

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