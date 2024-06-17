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Пресс-служба Жироны дала напутствие Цыганкову и Довбику перед первой игрой на Евро
Клуб пожелал удачи украинцам
Girona
Накануне первого матча сборной Украины на Евро-2024 пресс-служба испанской "Жироны" обратилась к двум своим украинским игрокам - Артему Довбыку и Виктору Цыганкову.
"Сегодня очередь нашего украинского дуэта сыграть на Евро-2024. Вперед ребята!", - говорится в сообщении.
Напомним, встреча между Украиной и Румынией пройдет сегодня, 17 июня, в 16:00, на мюнхенской "Альянц Арене".
???? Avui és el torn de la nostra dupla ucraïnesa a la @EURO2024 ????????????— Girona FC (@GironaFC) June 17, 2024
???? Endavant, nois! ???? pic.twitter.com/FfwHeayRxK
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