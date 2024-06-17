Евро-2024 – как площадка для напоминания о войне. В центре Мюнхена показали трибуну разрушенного РФ украинского стадиона

Накануне первого матча сборной Украины на ЕВРО-2024 Украинская ассоциация футбола выставила на площади Виттельсбахерплац разрушенную трибуну с харьковского стадиона "Солнечный". Стадион "Солнечный" был построен к ЕВРО-2012 и разрушен российскими войсками в мае 2022-го года. Поврежденная трибуна путешествовала по Европе, чтобы показать миру, что футбол не стоит в стороне от войны: на сегодня 500 объектов спортивной инфраструктуры в Украине пострадали от российских бомбардировок и ракетных ударов.

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Стенд представлен вместе с интерактивной инсталляцией: посетители смогут прочитать и услышать историю "Солнечного". Стадион был тренировочной базой сборной Нидерландов во время ЕВРО-2012, а впоследствии стал основным тренировочным стадионом для сборной Украины. В режиме реального времени VR-гарнитуры перенесут посетителей на стадион, чтобы увидеть, как он выглядит после российского удара.

ФОТО - Константин Либеров и Влада Либерова

"Когда я был тренером национальной сборной, мы часто приезжали в Харьков на тренировки, готовились к отборочным матчам Евро-2021 на "Солнечном". Узнав, что стадион разрушен, я почувствовал себя так, как будто узнал, что твой дом разрушен, - делится впечатлениями Андрей Шевченко, президент Украинской ассоциации футбола и обладатель "Золотого мяча". - Но даже если футбольные поля или трибуны не выдержат российских снарядов, мы никогда не перестанем защищать свою страну и рассказывать миру об этой безжалостной войне. Я верю, что Украина еще будет принимать международные соревнования на своих стадионах".

После Мюнхена стенд отправится в тур по городам Германии, следующей остановкой которого станет Дюссельдорф. Там 21 июня сборная Украины сыграет свой второй матч на ЕВРО-2024 против Словакии.