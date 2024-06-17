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Зинченко - левый защитник. Стал известен стартовый состав сборной Украины на первый матч на ЧЕ-2024
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Фото: UA-Футбол/Автор - Оксана Васильєва
В Штутгарте состоится первый матч сборной Украины на Евро-2024 против сборной Румынии. Сергей Ребров определся со стартовым составом на игру.
- Украина: Лунин, Конопля, Забарный, Матвиенко, Зинченко, Степаненко, Судаков, Шапаренко, Цыганков, Мудрик, Довбик.
- Запасные: Бущан, Трубин, Сваток, Таловеров, Сидорчук, Ярмоленко, Малиновский, Миколенко, Яремчук, Бражко, Зубков, Бондарь, Тымчик, Ванат, Михайличенко
Матч начнется в 16.00. UA-футбол проведет текстовую трансляцию встречи.
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