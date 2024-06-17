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Без одного из героев квалификации. Стартовый состав Румынии на матч против сборной Украины на ЧЕ-2024
Состав соперников "жёлто-синих"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Balogh
В Штутгарте состоится первый матч сборной Украины на Евро-2024 против сборной Румынии. Эдвард Йорданеску опредился со стартовым составом своей команды на игру.
- Румыния: Нице, Рациу, Дрегушин, Бурке, Банку, Резван Марин, Мариус Марин, Станчу, Ман, Дрегуш, Коман.
- Запасные: Молдован, Тырновану, Рус, Неделчару, Алибек, Чикылдэу, Пушкаш, Хаджи, Михэйлэ, Олару, Могош, Сореску, Раковицан, Бырлиджа, Шут.
Стоит отметить, что из-за температуры не появился в стартовом составе румын нападающий Валентин Михейле. В квалификации на финальную стадию Евро-2024 он отметился дублем в ворота Швейцарии.
Матч начнется в 16.00. UA-футбол проведет текстовую трансляцию встречи.
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