Чиприан Марика: У Дрегуша есть качество, я рад, что он будет играть

Бывший нападающий сборной Румынии Чиприан Марика соглашается с выбором Йорданеску-младшего относительно стартового состава против Украины. Экс-игрок говорит, что Денис Дрэгуш является его фаворитом в нападении, а выбор Флорина Ницэ был закономерным, учитывая, что он стабильно выступал в этом сезоне за "Газиантеп" в отличие от другого голкипера Горациу Молдована, который не имел практики в 2024 году.

"Мы слышали, что в воротах будет играть Ницэ, а это значит, что мы идем за опытным вратарем, который еще и играет. Как бы я не хотел, я сам был в такой ситуации, играя меньше за клубную команду и приезжая в национальную сборную, - у тебя появляется другая уверенность, когда ты играешь. Игра дает тебе уверенность. Есть немного футболистов, которые очень хорошо вписываются в национальную сборную и я был одним из них. Даже если они не играли за клубную команду, мне приходилось бороться с лучшими".

"Йорданеску стремится получить опыт Ницэ и свежесть, энергичность, качество, которое имеет Дрэгуш. Дрэгуш, по моему мнению, не случайно перешел в "Трабзонспор". У парня есть качество, и он единственный наш игрок со скоростью и умением проникать в штрафную. У него очень хорошие технические качества", - сказал Чиприан Марика в эфире PRO TV.