Румынский экс-форвард Челси: Не думаю, что Украина превосходит нас. Второе место должно быть за нами

Бывший нападающий сборной Румынии Адриан Муту высоко оценил шансы подопечных Эдварда Йорденеску на выход из группы E на чемпионате Европы-2024.

"Честно говоря, у нас есть хорошие шансы. На бумаге Бельгия явно превосходит нас. По именам у Украины, возможно, более выдающаяся команда, чем у нас, но это не даёт им права стоять выше. Не думаю, что они превосходят нас! Ни Украина, ни Словакия. Второе место должно быть за нами!", - сказал Муту в интервью Fanatik.ro.