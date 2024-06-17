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Румынский экс-форвард Челси: Не думаю, что Украина превосходит нас. Второе место должно быть за нами
Смелый прогноз
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий сборной Румынии Адриан Муту высоко оценил шансы подопечных Эдварда Йорденеску на выход из группы E на чемпионате Европы-2024.
"Честно говоря, у нас есть хорошие шансы. На бумаге Бельгия явно превосходит нас. По именам у Украины, возможно, более выдающаяся команда, чем у нас, но это не даёт им права стоять выше. Не думаю, что они превосходят нас! Ни Украина, ни Словакия. Второе место должно быть за нами!", - сказал Муту в интервью Fanatik.ro.
Поединок между Румынией и Украиной состоится сегодня, 17 июня, в 16:00.
Напомним, Муту был известен по выступлениям за "Челси", "Ювентус" и "Фиорентину".
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