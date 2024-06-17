Червона рута как визитная карточка. Трибуны перед матчем Румыния - Украина. ФОТО, ВИДЕО

В Мюнхене стартовал матч первого тура группы Е между сборными Румынии и Украины. Корреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева с места событий сообщает о том, что на стадионе перед матчем звучала бессмертная украинская "Червона рута".

Другой предматчевый антураж – в мини-фоторепортаже.