ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Червона рута как визитная карточка. Трибуны перед матчем Румыния - Украина. ФОТО, ВИДЕО
Эмоциональные моменты
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
В Мюнхене стартовал матч первого тура группы Е между сборными Румынии и Украины. Корреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева с места событий сообщает о том, что на стадионе перед матчем звучала бессмертная украинская "Червона рута".
June 17, 2024
Другой предматчевый антураж – в мини-фоторепортаже.
Популярное сейчас
- Румыния – Украина. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура группового этапа ЕВРО
- Румыния - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Румыния - Украина. Анонс и прогноз матча Евро-2024 на 17.06.2024
- Германия - Шотландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Накануне старта Евро. Футболист Шахтера сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
- Еще одним завидным холостяком меньше. Хавбек Шахтера связал себя узами брака. ФОТО
Комментарии 1