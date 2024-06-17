Нойер - о матче против Венгрии: Мы не должны их недооценивать

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер высказался о матче против Венгрии, который состоится в рамках Евро-2024.

"Это очень неудобная команда, которая пытается быть очень агрессивной в поединках. Особенно это касается второй игры, а это означает, что мы не должны их недооценивать. Читайте также Румыния - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024 Мы должны стараться играть в нашем ритме".

Напомним, что матч группового этапа Евро-2024 между сборными Германии и Венгрии состоится 19 июня. Старт - в 19:00 по киевскому времени.