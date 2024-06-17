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На каждом из четырех Евро Украина пропускала первой
2024 – не исключение
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
На каждом из четырех Евро, в которых участвовала сборная Украины, она пропускала первой на турнире в свои ворота.
- В 2012-м в матче со Швецией Украина пропустила от Ибрагимовича на 52-й минуте (в итоге – победа 2:1).
- В 2016-м в матче с Германией Украина пропустила от Мустафы на 19-й минуте (в итоге – поражение 0:2).
- В 2021-м в матче с Нидерландами Украина пропустила от Вейналдума на 52-й минуте (в итоге – поражение 2:3).
- В 2024-м в матче с Румынией Украина пропустила от Станчу на 29-й минуте...
Матч с румынами продолжается в эти минуты.
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