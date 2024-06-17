На каждом из четырех Евро Украина пропускала первой

На каждом из четырех Евро, в которых участвовала сборная Украины, она пропускала первой на турнире в свои ворота.

В 2012-м в матче со Швецией Украина пропустила от Ибрагимовича на 52-й минуте (в итоге – победа 2:1).

В 2016-м в матче с Германией Украина пропустила от Мустафы на 19-й минуте (в итоге – поражение 0:2).

В 2021-м в матче с Нидерландами Украина пропустила от Вейналдума на 52-й минуте (в итоге – поражение 2:3).

В 2024-м в матче с Румынией Украина пропустила от Станчу на 29-й минуте...

Матч с румынами продолжается в эти минуты.