Не почетная компания. Кроме Украины, лишь две сборные пропускали во всех своих матчах на Евро

Пропустив гол от румын, сборная Украины продолжила свою неутешительную антирекордную серию на Евро.

Ни в одном из 12 сыгранных в финальных турнирах ЧЕ матчах «сине-желтым» не удавалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

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Кроме украинцев есть еще только две сборные, также пропускавшие в каждом из проведенных на Евро поединках. Но в пассиве Северной Македонии таких матчей всего три, а у Исландии – пять.