Моуринью: Кроос, Модрич и Роналду - такие игроки, как они, редкость

Тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью поделился своими мыслями относительно трех легендарных футболистов.

"Игроки, за которыми с грустью будут наблюдать на Евро? Я бы назвал Тони Крооса, Луку Модрича и Криштиану Роналду. Потому что я считаю, что для них это последнее Евро.

И я говорю с грустью, потому что таких игроков, как они, мы видим не так часто. В случае с Криштиану и Модричем футбол давал им гордость за то, что их считали лучшими в мире. Я думаю, что Крооса недостаточно оценили, учитывая то, какой он футболист. Для меня он абсолютно невероятный игрок".