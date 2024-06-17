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Моуринью: Кроос, Модрич и Роналду - такие игроки, как они, редкость
Тренер высказал свои мысли
AS Roma
Тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью поделился своими мыслями относительно трех легендарных футболистов.
"Игроки, за которыми с грустью будут наблюдать на Евро? Я бы назвал Тони Крооса, Луку Модрича и Криштиану Роналду. Потому что я считаю, что для них это последнее Евро.Читайте такжеПортугалия - Чехия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
И я говорю с грустью, потому что таких игроков, как они, мы видим не так часто. В случае с Криштиану и Модричем футбол давал им гордость за то, что их считали лучшими в мире. Я думаю, что Крооса недостаточно оценили, учитывая то, какой он футболист. Для меня он абсолютно невероятный игрок".
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