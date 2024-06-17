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Момент славы... нашего соперника. Как Румыния забила Украине. Жизнь в фотокадрах
Румыны сами в шоке
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Украина проиграла первый тайм матча первого тура Евро-2024 Румынии. Украина не нанесла ни одного удара по плоскости ворот соперника. Тогда как румыны забили гол-красавец.
Похоже, для самих румын это был шок. Приятный шок. По крайней мере, в процессе празднования наши соперники хватались за голову.
Момент славы сборной Румынии – в подробных фотокадрах.
Фото – UA-Футбол
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