Момент славы... нашего соперника. Как Румыния забила Украине. Жизнь в фотокадрах

Украина проиграла первый тайм матча первого тура Евро-2024 Румынии. Украина не нанесла ни одного удара по плоскости ворот соперника. Тогда как румыны забили гол-красавец.

Похоже, для самих румын это был шок. Приятный шок. По крайней мере, в процессе празднования наши соперники хватались за голову.

Момент славы сборной Румынии – в подробных фотокадрах.

Фото – UA-Футбол