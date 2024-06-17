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Голкипер сборной Германии высказался о том, как далеко может зайти его команда на Евро-2024
Для нас важно не только забивать голы, но и защищаться (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Мануэль Нойер, голкипер сборной Германии, высказался о том, как далеко может зайти его команда на Евро-2024.
"У нас были хорошие и плохие матчи. В 2014 году мы также хорошо стартовали против Португалии, и один из наших оппонентов получил красную карточку. Но мы не были настолько доминантными, как против Шотландии. Такая игра, очевидно, помогает в начале турнира.
Когда мы пропустили в собственные ворота, все на поле были раздражены. Это хороший знак. Для нас важно не только забивать голы, но и защищаться".
Напомним, что матч Германия - Венгрия в рамках группового этапа Евро состоится 19 июня. Старт - в 19:00 по киевскому времени.
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