Румыния одержала самую крупную победу в своей истории на Евро

Сборная Румынии одержала важную для себя победу над Украиной со счетом 3:0 в рамках группового этапа Евро-2024.

Румыны выиграли лишь дважды за 17 матчей на чемпионатах Европы. Интересно, что в первом случае Румыния тоже забила три гола в 2000-м, когда они обыграли Англию.

Стоит отметить, что в матче против Украины владение мячом у национальной команды Румынии составляет 29%. Это является самым низким показателем, начиная с 1980 года.