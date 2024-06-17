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Румыния одержала самую крупную победу в своей истории на Евро
Румыны выиграли лишь дважды за 17 матчей на чемпионатах Европы
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Сборная Румынии одержала важную для себя победу над Украиной со счетом 3:0 в рамках группового этапа Евро-2024.
Румыны выиграли лишь дважды за 17 матчей на чемпионатах Европы. Интересно, что в первом случае Румыния тоже забила три гола в 2000-м, когда они обыграли Англию.
Стоит отметить, что в матче против Украины владение мячом у национальной команды Румынии составляет 29%. Это является самым низким показателем, начиная с 1980 года.
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