Бельгия - Словакия: Известны стартовые составы на матч группового этапа Евро-2024

Сегодня, 17 июня, состоится матч группового этапа Евро-2024 между сборными Бельгии и Словакии.

Как всегда, за час до начала поединка национальные команды уже объявили стартовый состав:

Бельгия: Кастельс, Карраско, Дебаст, Фас, Кастань, Онана, Мангала, Доку, Троссард, Де Брюйне, Троссард, Лукаку.

Словакия: Дубравка, Ганцко, Шкриньяр, Вавро, Пекарик, Дуда, Лоботка, Кука, Гараслин, Боженик, Шранц.