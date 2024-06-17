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Бельгия - Словакия: Известны стартовые составы на матч группового этапа Евро-2024
Старт - в 19:00 по киевскому времени
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 17 июня, состоится матч группового этапа Евро-2024 между сборными Бельгии и Словакии.
Как всегда, за час до начала поединка национальные команды уже объявили стартовый состав:
Бельгия: Кастельс, Карраско, Дебаст, Фас, Кастань, Онана, Мангала, Доку, Троссард, Де Брюйне, Троссард, Лукаку.
Словакия: Дубравка, Ганцко, Шкриньяр, Вавро, Пекарик, Дуда, Лоботка, Кука, Гараслин, Боженик, Шранц.
???????????????? Compos officielles pour l'entrée en lice des Diables Rouges ????#EURO2024 | #BELSVK pic.twitter.com/ppQQg7XDc8— UEFA EURO 2024 ???????? (@EURO2024FRA) June 17, 2024
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