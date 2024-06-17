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Луческу: Румыны были более мотивированы, чем украинцы
Румынский специалист высказал свое мнение
Getty Images / Global Images Ukraine
Мирча Луческу, румынский специалист и бывший тренер "Динамо Киев" и "Шахтера", высказался о матче Румыния - Украина (3:0), который состоялся в рамках группового этапа Евро-2024.
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"Я хочу сказать одну вещь. Мы только начали. Должна быть причина, чтобы хотеть играть еще лучше в следующих матчах. Еще будет тяжелая игра против Бельгии. Они показали, что могут играть с любой командой. Атмосфера была нереальной.
Румыны были более мотивированы, чем украинцы, мы переиграли их и мы это заслужили. Давайте сначала пройдем Бельгию, а потом будем думать об 1/8 финала.
Каждый матч имеет свою историю. Мы видели ее сегодня, Лунин пропустил гол, все может произойти. Наши игроки находятся на более низком уровне, чем украинцы в клубных командах, поэтому они показали, что превысили свой потенциал", - сказал Луческу в интервью Pro TV.
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