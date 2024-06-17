Луческу: Румыны были более мотивированы, чем украинцы

Мирча Луческу, румынский специалист и бывший тренер "Динамо Киев" и "Шахтера", высказался о матче Румыния - Украина (3:0), который состоялся в рамках группового этапа Евро-2024.

"Я хочу сказать одну вещь. Мы только начали. Должна быть причина, чтобы хотеть играть еще лучше в следующих матчах. Еще будет тяжелая игра против Бельгии. Они показали, что могут играть с любой командой. Атмосфера была нереальной.

Румыны были более мотивированы, чем украинцы, мы переиграли их и мы это заслужили. Давайте сначала пройдем Бельгию, а потом будем думать об 1/8 финала.

Каждый матч имеет свою историю. Мы видели ее сегодня, Лунин пропустил гол, все может произойти. Наши игроки находятся на более низком уровне, чем украинцы в клубных командах, поэтому они показали, что превысили свой потенциал", - сказал Луческу в интервью Pro TV.