Словакия на первых минутах вырывается вперед в матче против Бельгии. ВИДЕО

Сегодня, 17 июня, стартовал матч группового этапа Евро-2024 между сборными Бельгии и Словакии.

На 6-й минуте матча словакам удалось реализовать свой момент.

Иван Шранц оказался в нужном месте в нужное время, футболист подобрал мяч в штрафной площадке и отправил его низом в ворота соперника.

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Сначала казалось, что гол может быть отменен из-за офсайда, но после тщательного изучения ситуации системой VAR главный арбитр матча засчитал мяч.

Текущий счет 0:1.