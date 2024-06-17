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Словакия на первых минутах вырывается вперед в матче против Бельгии. ВИДЕО
0:1
uefa.com
Сегодня, 17 июня, стартовал матч группового этапа Евро-2024 между сборными Бельгии и Словакии.
На 6-й минуте матча словакам удалось реализовать свой момент.
Иван Шранц оказался в нужном месте в нужное время, футболист подобрал мяч в штрафной площадке и отправил его низом в ворота соперника.
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Сначала казалось, что гол может быть отменен из-за офсайда, но после тщательного изучения ситуации системой VAR главный арбитр матча засчитал мяч.
Текущий счет 0:1.
Напомним, что UA-Футбол
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