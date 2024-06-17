ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Мы хорошо готовились и одержали победу, против которой никто не может ничего сказать". Йорданеску высказался о матче против Украины
Специалист поделился своими эмоциями
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Эдвард Йорданеску, главный тренер сборной Румынии, прокомментировал победу своей команды над Украиной (3:0) в групповом этапе Евро-2024.
"Знали, что у Украины немало качественных футболистов. Они показали исторический результат, выйдя в четвертьфинал на прошлом Евро. У них классный тренер, игроки выступают за клубы топ-класса. Мы были готовы к тяжелой игре, но хорошо готовились и одержали победу, против которой никто не может ничего сказать.
Иногда ты ищешь ошибки, иногда - провоцируешь защитников, чтобы они это сделали. Мы сделали и то, и другое, нам это удалось. Просто доволен тем, как сыграла команда, позитивно смотрю в будущее. У нас несколько дней, чтобы разобраться и подготовиться еще лучше к следующему матчу против Бельгии".
Популярное сейчас
- Цензурных слов не подберешь. Румыния – Украина 3:0. Видео голов и обзор матча
- Румыния - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Румыния - Украина. Анонс и прогноз матча Евро-2024 на 17.06.2024
- Румыния - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Накануне старта Евро. Футболист Шахтера сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
- Тренер Металлиста 1925 женился на футболистке харьковского клуба. ФОТО