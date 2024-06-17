"Мы хорошо готовились и одержали победу, против которой никто не может ничего сказать". Йорданеску высказался о матче против Украины

Эдвард Йорданеску, главный тренер сборной Румынии, прокомментировал победу своей команды над Украиной (3:0) в групповом этапе Евро-2024.

"Знали, что у Украины немало качественных футболистов. Они показали исторический результат, выйдя в четвертьфинал на прошлом Евро. У них классный тренер, игроки выступают за клубы топ-класса. Мы были готовы к тяжелой игре, но хорошо готовились и одержали победу, против которой никто не может ничего сказать.

Иногда ты ищешь ошибки, иногда - провоцируешь защитников, чтобы они это сделали. Мы сделали и то, и другое, нам это удалось. Просто доволен тем, как сыграла команда, позитивно смотрю в будущее. У нас несколько дней, чтобы разобраться и подготовиться еще лучше к следующему матчу против Бельгии".