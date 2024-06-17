УЕФА выдвинула обвинения Сербской футбольной ассоциации из-за того, что их фанаты якобы бросали различные предметы на стадион во время матча Евро-2024 против сборной Англии.

Полиция также сообщила, что восемь болельщиков Сербии были временно задержаны после драки с фанатами Англии.

Напомним, что матч Сербия - Англия завершился со счетом 0:1.